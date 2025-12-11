США вместе с Россией выступили против Украины на Генассамблее ООН

Генассамблея ООН / © Андрей Ермак/Facebook

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по укреплению международного сотрудничества и координации усилий по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Документ поддержали 97 стран.

Об этом сообщает Укринформ.

Резолюция «Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы» получила большинство голосов в зале.

Против выступили Россия, Белоруссия, Китай, Северная Корея, Никарагуа, Конго, Нигер, а также Соединенные Штаты. Еще 39 стран воздержались.

Документ официально признает долгосрочные серьезные последствия аварии и подчеркивает важность поддержки пострадавших общин. В резолюции выражена «серьезная обеспокоенность» из-за повреждения нового конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС 14 февраля 2025 года в результате атаки российского дрона, что поставило под угрозу десятилетия международных усилий по обеспечению безопасности объекта.

Важно, что принятая резолюция закрепляет изменение написания названия Чернобыля на английском языке: теперь во всех документах ООН будет использоваться украинская транслитерация Chornobyl вместо советской Chernobyl. Это также повлияет на официальное название Международного дня памяти жертв трагедии, который будет отмечаться 26 апреля.

Генассамблея также постановила провести специальное заседание 24 апреля 2026 года, посвященное 40-летию Чернобыльской трагедии, и призвала международное сообщество помочь Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.

Особое внимание привлекла позиция США. Представительница американской делегации пояснила, что голос против не означает отказа от поддержки ядерной безопасности Украины. По ее словам, причиной стало идеологическое несогласие с формулировками, связанными с Повесткой дня устойчивого развития до 2030 года.

«Соединенные Штаты проголосовали против текста из-за ссылки на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и связанный с ним язык. Повестка дня и Цели устойчивого развития продвигают программу мягкого глобального управления, несовместимую с национальным суверенитетом и противоречат интересам США», — заявила американская представительница.

В то же время она подчеркнула, что Вашингтон и дальше будет поддерживать международные стандарты ядерной безопасности и усилия по предотвращению инцидентов на украинских атомных объектах в условиях войны.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, представляя документ, подверг резкой критике попытки Беларуси продвигать альтернативную резолюцию. Он напомнил, что Минск фактически потерял моральное право на такие инициативы, поскольку позволил использовать свою территорию для российского вторжения в 2022 году, что повлекло захват ЧАЭС оккупантами.

«Действие государства, позволяющего использовать свою территорию другим государством для осуществления акта агрессии против третьего государства, квалифицируется как акт агрессии», — подчеркнул Мельник.

Он также подчеркнул историческую справедливость перехода к украинской транслитерации названия станции, ведь употребление формы Chernobyl является «продолжением имперского наследия» советских времен.

