США вместе Великобританией и рядом стран нанесли новые удары по хуситам

Удар был нацелен на объекты, связанные с глубоко зарытыми складами оружия хуситов, ракетными и пусковыми установками, системами ПВО и радарами.

Сегодня по указанию соответствующих правительств военные Соединенных Штатов и Соединенного Королевства при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии совершили дополнительный раунд пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

В 13 местах Йемена США и союзники нанесли ответные удары на тяглые нападения хуситов на международное и коммерческое судоходство, а также через атаки военно-морские суда, проходящие через Красное море. Эти высокоточные удары преследуют цель нарушить и ухудшить возможности, которые хусти используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизни невинных моряков, и является ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизационных действий хуситов после предварительных ударов коалиции 11 января. и 22 января 2024 года, включая нападение 27 января, которое поразило и поджег нефтяной танкер M/V Marlin Luanda под флагом Маршалловых Островов.

Сегодняшний удар был нацелен на объекты, связанные с глубоко зарытыми складами оружия хуситов, ракетными и пусковыми установками, системами ПВО и радарами.

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"Свыше 30 нападений хуситов на коммерческие и военно-морские корабли с середины ноября составляют международный вызов. Признавая широкий консенсус международного сообщества, наша коалиция стран-единомышленников, приверженных соблюдению порядка, основанного на правилах, продолжает расти. Мы по-прежнему привержены защите свободы судоходов. и международной торговли и привлечению хуситов к ответственности за их незаконные и неоправданные нападения на коммерческое судоходство и военно-морские суда", — говорится в сообщении Пентагона.

"Нашей целью остается деэскалация напряженности и восстановления стабильности в Красном море, но повторим наше предупреждение руководству хуситов: мы будем без колебаний продолжать защищать жизнь и свободный поток торговли в одном из важнейших водных путей мира перед лицом постоянных угроз", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай призывает Иран сдержать нападения хуситов на суда в Красном море.

Кроме того, мы ранее информировали, что США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене.

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