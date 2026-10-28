США внезапно изменили позицию относительно территориальных уступок Украины: что теперь потребуют от Киева — FT

США – Украина / © Associated Press

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Соединенные Штаты больше не намерены настаивать на том, чтобы Украина соглашалась на передачу территорий России за столом переговоров. Ранее Вашингтон связывал будущие гарантии безопасности для Киева с территориальными уступками.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух людей, знакомых с ходом переговоров.

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По данным издания, США надеются добиться прогресса во время трехсторонних переговоров с Украиной в Абу-Даби в следующем месяце. Это должны быть первые такие переговоры с февраля.

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Одной из основных тем станут гарантии безопасности для Украины и России после завершения войны.

"Раньше США связывали будущие гарантии для Украины с территориальными уступками, но с тех пор дали понять, что не будут настаивать на передаче Киевом земель за столом переговоров", - пишет FT со ссылкой на источники.

В то же время Владимир Путин, как отмечает издание, пока не продемонстрировал признаки того, что готов смягчить свою переговорную позицию.

США и Россия обсуждают экономические проекты

Параллельно Вашингтон и Москва обсуждают ряд возможных экономических договоренностей. По данным FT, США уже заключили соглашение об импорте российского дизельного горючего, приостановили действие новых санкций по экспорту российских энергоносителей и давили на Украину с требованием прекратить удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Нынешние дискуссии основываются на предложениях, которые спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер ранее обсуждали со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым. Дмитриев оценивал потенциальную стоимость таких проектов в 14 трлн. долларов.

Переговоры в свое время зашли в тупик, поскольку Украина выступила против российского требования согласиться на территориальные уступки как предварительное условие переговоров.

"План Дмитриева заключался в том, чтобы дождаться окончания войны, но время идет, а война не прекращается, поэтому они решили двигаться вперед сейчас", — рассказал собеседник FT.

Среди других идей, которые обсуждали Вашингтон и Москва, — продажа международных активов «Лукойла» инвесторам, связанным с Белым домом, участие российского «Новатэка» в проекте СПГ на Аляске, возможно возобновление поставок газа в Европу через уцелевшие участки «Северного потока», а также ослабление санкций в отношении российских калий.

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Еще одно предложение предусматривает передачу управления оккупированной Россией Запорожской АЭС американской компании, которая распределяла бы производимую электроэнергию между Украиной и Россией.

Европейские дипломаты, по данным FT, выступают против ослабления санкций и заключения крупных экономических соглашений с Россией до завершения войны. Они также отмечают, что решения, затрагивающие интересы ЕС, не могут приниматься без участия Европы.

Один из европейских дипломатов выразил сомнение, что экономических стимулов будет достаточно, чтобы вынудить Путина прекратить войну.

«Дело не в деньгах. Дело в унижении и контроле», - сказал он.

Вопрос Донбасса — что известно

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что потеря Донбасса откроет Кремлю путь дальше. В частности, по его словам, это создаст угрозу важным промышленным центрам на Днепропетровщине — Днепру, Павлограду, Кривому Рогу.

В то же время The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп склоняет Киев к территориальным уступкам. В частности, он убеждает Владимира Зеленского, что Украине не следует настаивать на сохранении оккупированных частей восточных регионов. В Белом доме считают, что Киев должен продемонстрировать готовность к переговорам, даже если это будет предусматривать отказ от суверенных территорий.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио высказался о том, что в центре войны, которую РФ начала против Украины, — Донбасс. Этот регион Кремль стремится захватить, но не может этого сделать в поле боя.

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