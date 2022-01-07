США внимательно следят за "миротворцами" в Казахстане: в Вашингтоне сомневаются в законности введения российских силовиков

США внимательно следят за "миротворцами" в Казахстане: в Вашингтоне сомневаются в законности введения российских силовиков

Пока что у США есть немало вопросов о действиях России в Казахстане.

Соединенные Штаты Америки внимательно следят за развертыванием «миротворческих сил» контролируемой Россией Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане и ставят под вопрос законность их введения.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.

«Мы внимательно следим за сообщениями о том, что Организация договора о коллективной безопасности направила свои коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы относительно характера запроса (на их введение — ред.) и относительно того, законным было это приглашение или нет. На данный момент мы не знаем», – сказала она.

США будут следить за какими-либо нарушениями прав человека и любыми действиями, которые могут заложить основу для захвата казахстанских институтов, добавила Псаки.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Что происходит в Казахстане – читайте в статье ТСН.ua.

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