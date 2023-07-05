США во многом помогают Украине, но это держат в секрете – Newsweek

Издание утверждает, что, несмотря на то, что Россия вторглась, США и РФ смогли принять определенные "правила дорожного движения".

Война в Украине уникальна тем, что Соединенные Штаты поддерживают наше государство, но две страны формально не являются союзниками. И хотя США помогают Украине против России, Вашингтон не находится в состоянии войны с РФ. Таким образом, многое из того, что делает Вашингтон для помощи Украине, держится в тайне.

Об этом говорится в статье Newsweek.

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По информации издания, ЦРУ помогает Украине со сбором разведывательной информации, организацией военной логистики, контактирует со странами, помогающими Украине в противостоянии с Россией, но так, чтобы об этом не знали россияне.

"Это сложный акт балансировки – ЦРУ очень активно участвует в войне, но не противоречит главному обещанию администрации Байдена, которое заключается в том, что на украинской земле нет сапог американских военных", – говорит высокопоставленный сотрудник американской разведки на условиях анонимности.

По словам собеседников издания, приоритет администрации Байдена – уберечь американцев от опасности и заверить Россию, что ей не нужно обострять конфликт еще больше.

Newsweek подробно проанализировал масштабы деятельности ЦРУ в Украине. Ни ЦРУ, ни Белый дом не дали конкретных ответов на подтверждение, но они попросили, чтобы Newsweek не раскрывал конкретные места операций ЦРУ в Украине или Польше, не называл другие страны, вовлеченные в тайные операции ЦРУ.

Главная задача ЦРУ

В издании отмечают, что главная задача ЦРУ – понять, что "творится в головах" президентов Украины и России. К примеру, собеседники журналистов заверили, что Украина не предупреждала США об атаках по объектам на территории РФ или в Крыму, как это было в случае с Крымским мостом.

"Эти атаки противоречат обещаниям Зеленского, что Украина не будет предпринимать действий, которые могут расширить масштабы войны", – говорится в статье.

Вашингтон тихо выразил правительству Зеленского свое недовольство атакой на Nord Stream в сентябре прошлого года, которую издание связывает с Украиной. Это вызывало сомнения в одной из главных обязанностей ЦРУ по разведке — знать достаточно о том, что планируют украинцы, чтобы повлиять на них и соблюдать тайное соглашение с Москвой.

"Соглашение" с Москвой

Newsweek утверждает, что, несмотря на то, что Россия вторглась, США и РФ смогли принять определенные "правила дорожного движения". Администрация Байдена пообещала, что Соединенные Штаты не будут воевать напрямую и не будут добиваться смены режима. Россия должна была ограничить свое нападение на Украину и действовать в соответствии с негласными, но хорошо понятными инструкциями по тайным операциям.

"Существуют тайные правила дорожного движения, — говорит высокопоставленный чиновник оборонной разведки, — даже если они не кодифицированы на бумаге, особенно когда человек не участвует в войне на уничтожение. Это включает в себя не пересекать определенные границы и не нападать на руководство или дипломатов один одного".

За кулисами также пришлось убедить десятки стран принять ограничения, установленные администрацией Байдена. Некоторые из этих стран, включая Британию и Польшу, готовы пойти на больший риск, чем Белому дому удобно. Другие — включая некоторых соседей Украины, не хотят противостоять Путину.

"Соглашение" с Киевом

По информации издания, в начале полномасштабной войны Киев заключил собственное негласное "несоглашение" с Вашингтоном принять ограничение администрации Байдена по нападению на Россию, даже несмотря на то, что это поставило его в военную невыгодную позицию, поскольку российские силы наносили воздушные и ракетные атаки со своей территории. В обмен на это США пообещали оружие и разведданные, которые поступали во все больших количествах.

"Несоглашение" длилась достаточно долго. Были случайные трансграничные артиллерийские атаки; в каждом случае Украина отрицала всякую причастность.

Далее последовал подрыв газопровода Nord Stream 26 сентября. Украина снова отрицала причастность,

Далее произошел взрыв грузовика на мосту в Керченском проливе 8 октября.

Хотя непонятно, кто совершил атаку, Путин обвинил украинские спецслужбы. На встрече с Совбезом Путин заявил: "Если продолжатся попытки проведения террористических актов на нашей территории, ответ России будет жестким и по своему масштабу будет соответствовать уровню угроз, созданных для Российской Федерации".

И действительно, Россия ответила многочисленными ударами по украинским городам, которые усилились с октября 2022 года, отмечается в статье.

Ранее британский аналитик Шон Белл объяснил, почему контрнаступление ВСУ пока не "впечатляет".

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