США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными — Пентагон

США официально возобновили военную помощь Украине, а также возобновили обмен разведывательными данными.

Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл во время брифинга для представителей СМИ.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа заявляет о своем стремлении достичь мира, но поддержка Киева остается стратегическим направлением их политики.

Как сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шейн Парнелл, Вашингтон не только возобновляет поставки оружия, но и предоставляет актуальную информацию украинским партнерам. К тому же он подчеркнул, что Белый дом прилагает усилия по урегулированию войны, рассматривая варианты посредничества в переговорах.

По словам Парнелла, президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании очертил главную цель – остановить кровопролитие. Но, по его словам, любые договоренности по прекращению огня и территориального урегулирования потребуют сложных и важных решений обеих сторон.

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Также директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил факт возобновления военной помощи Украине.

"Имеем официальное подтверждение, что поставка оружия продолжается и уже поступает в Украину. Кроме этого, ежедневно получаем отчеты по обмену разведывательными данными", – отметил он.

Напомним, что ранее сообщалось, что США отменяют паузу в безопасности Украины, об этом говорилось в совместном заявлении после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

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