США возражают против прекращения помощи Украине: Госдепартамент разъяснил "паузу" в поставках оружия

Представитель Госдепартамента США Темми Брюс / © Associated Press

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Представитель Госдепартамента США Темми Брюс прокомментировала решение о приостановлении некоторых поставок оружия Украине. Она подчеркнула, что это не означает полного прекращения военной помощи Киеву и Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину.

Об этом она заявила во время брифинга для печати в среду, 2 июля.

Разъяснения по военной помощи

На брифинге Темми Брюс ответила на вопрос о возможном влиянии паузы в поставках оружия на переговоры с Россией.

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"Это хороший вопрос, но хорошо, что это не фактор, потому что мы не прекращали поставки оружия Украине", - отметила она.

По словам Брюс, изменения касается только одного аспекта, одной ситуации, и «есть много других мощных вариантов по вооружению Украины».

Обязательства и будущие шаги

Спикер также подтвердила обязательство США по поставкам ракет Patriot Украине.

«Президент также подтвердил свою приверженность обязательствам по ракетам Петриот. Мы не перестаем помогать Украине или предоставлять оружие. Это одно событие, и мы обсудим предстоящие шаги. Но не стоит делать слишком широкие выводы», — добавила она.

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Темми Брюс подчеркнула, что таким образом США продолжают поддерживать Украину, ища разные пути для оказания необходимой помощи.

Напомним, США второй раз за полгода приостанавливают военную помощь Украине. Больше всего это повлияет на поставки систем ПВО именно тогда, когда они критически необходимы украинцам.