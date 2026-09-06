США возвращаются в игру: что на самом деле означает приезд Уиткоффа и Кушнера в Украину

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев был демонстрацией намерений США / © Associated Press

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Приезд американских дипломатических посланцев в Украину спровоцировал оживленные обсуждения по поводу вероятных изменений в будущем переговорном процессе. Однако специалисты советуют реалистично оценивать ситуацию и обращают внимание на единственное фактическое достижение этой масштабной международной активности.

О ключевых особенностях этого визита рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс в комментарии «24 Каналу».

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Сигнал для мира: возвращение США в игру

Эксперт убежден, что этот приезд — яркая демонстрация возобновления американского переговорного трека. Он отмечает, что международные медиа сейчас очень внимательно наблюдают за ситуацией в надежде на любые сдвиги в прекращении войны.

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Соединенные Штаты фактически выпали из дипломатического процесса по Украине после того, как в конце февраля начались военные действия против Ирана. Последовательные визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, а затем в Киев, стали четким месседжем о том, что Вашингтон контролирует тему.

По словам эксперта, главное отличие текущей ситуации состоит в том, что ранее эти американские представители посещали исключительно российскую территорию. Их нынешнее присутствие в Киеве является формальным, но очень важным доказательством того, что Америка не забыла о российской агрессии.

Неожиданный фактор: влияние Лоры Лумер

Специалист предполагает, что на решение дипломатов приехать в столицу могла существенно повлиять скандальная американская блоггер Лора Лумер. Она провела в Украине одиннадцать дней, во время которых получила возможность собственными глазами увидеть катастрофические последствия вражеских ударов.

Знакомство с реальными масштабами российского террора заставило блоггерку кардинально изменить свое предыдущее мнение о политике Владимира Путина. По всей вероятности, ее сильные впечатления стали дополнительным весомым аргументом для организации этого визита переговорщиков в Киев.

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Практические последствия: пауза в ударах по столицам

Несмотря на ажиотаж в мировых средствах массовой информации, аналитик категорически не советует ожидать от этой поездки каких-либо прорывных договоренностей. Пока единственным реальным результатом переговоров стало временное взаимное обязательство сторон не бить по столицам в течение трех дней.

Эта договоренность действительно частично сработала, ведь ожидаемого массированного баллистического обстрела украинской столицы так и не произошло. К величайшему сожалению, российские кафиры продолжили терроризировать мирное население, поэтому в других городах все равно есть погибшие от вражеских атак.

Иван Усс также выразил осторожные надежды на то, что эти консультации могут принести определенные сдвиги в болезненных вопросах обмена пленными. Однако эксперт подчеркивает, что говорить о подписании более масштабных мирных соглашений на этом этапе переговоров еще слишком рано.

Напомним, в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с восточного направления. Сообщение об опасности появилось сразу после завершения переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве.

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