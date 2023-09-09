США впервые отправят в Украину ракеты большой дальности ATACMS — СМИ

По словам официальных лиц США, администрация президента Джо Байдена, вероятно, пошлет Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) для помощи в борьбе против российского вторжения на ее территорию.

Об этом пишет ABC News.

"Они идут", — сказал один чиновник, имевший доступ к планам помощи по безопасности. Чиновник отметил, что, как всегда, такие планы могут быть изменены в официальное объявление.

Второй чиновник сказал, что ракеты на столе и, вероятно, будут включены в будущий пакет помощи по безопасности, добавив, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

Имея радиус действия до 290 миль, в зависимости от версии, развертывание ATACMS могло бы позволить Украине достигать целей почти в четыре раза дальше, чем с помощью ракет, поставляемых сейчас для высокомобильных артиллерийских ракетных систем США и ракет залпового огня.

До сих пор администрация отклоняла запросы президента Украины Владимира Зеленского по поводу оружия, даже после того, как Великобритания и Франция направили аналогичные ракеты Storm Shadow, из-за беспокойства как эскалацией с Россией, так и сохранением собственных запасов Америки.

В июле 2022 года советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы пойти на риск, но намекнул, что отправление ATACMS может привести к прямому конфликту с Россией.

«Есть определенные возможности, которые президент сказал, что он не готов предоставить. Одной из них являются ракеты большой дальности, ATACMS, которые имеют радиус действия 300 километров, потому что он верит, что хотя ключевой целью Соединенных Штатов является делать все необходимое, чтобы поддержать и защитить Украину, еще одна ключевая цель состоит в том, чтобы мы не оказались в ситуации, когда мы направляемся к третьей мировой войне», – сказал он на Аспенском форуме безопасности.

Через год на том же мероприятии Салливан был менее категоричен.

«Отдадим ли мы окончательно ATACMS или нет, будет решением по президенту. Он говорил об этом с президентом Зеленским. Они продолжают этот разговор», — сказал он уже в июле.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с США по поставкам ракет ATACMS, имеющих большой радиус действия.

Что известно о ракетах ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой, производимый компанией Lockheed Martin. Армейский тактический ракетный комплекс в зависимости от модификации поражает цели на расстоянии от 165 до 300 км, пишет производитель.

Это класс ракет "земля-земля", то есть запускается с земли и поражает наземные цели. ATACMS не только дальнобойны, но и высокоточны.

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