США впервые получили сигналы Кремля по условиям завершения войны: детали от Рубио

США. / © Associated Press

США впервые получили четкие сигналы от Кремля о возможных условиях прекращения полномасштабной войны. Наконец-то Белый дом лучше понимает условия, на которых страна-агрессорка будет готова завершить полномасштабное вторжение.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью Fox Business Network.

По его словам, неизвестно, в какие сроки может закончиться война. Но администрация США в первый раз увидела конкретные предложения России. Однако, говорит американское должностное лицо, в Вашингтоне должны сравнить то, на что готовы пойти и Киев, и Москва для окончания войны.

Рубио подчеркивает, что вроде бы впервые, стало ясно, что Россия могла бы попросить, чтобы положить конец войне. Впрочем, он не раскрыл самих условий Кремля.

"Очевидно, что украинцы имеют право голоса в этом вопросе, - подчеркнул он. - Мы должны сблизить две стороны и две позиции настолько, чтобы... президент (Дональд) Трамп смог подключиться и добиться успеха", - добавил американский госсекретарь.

В то же время, подчеркивает Марк Рубио, нужно иметь "достаточное представление о том, как закончится война, чтобы потом, в идеале, перейти к прекращению огня на короткий промежуток времени и использовать это время для окончательного завершения войны". Впрочем, предстоит долгий путь, чтобы понять, как закончится война, добавил госсекретарь.

Напомним, Марко Рубио назвали главное условие встречи Трампа с Зеленским и Путиным. Подобные трехсторонние переговоры могут состояться, если позиции Киева, Москвы и европейских партнеров удастся сблизить. По его словам, если Вашингтону "удастся свести их достаточно близко то, что хотят россияне, и то, что хотят украинцы, тогда у президента будет возможность провести встречу, в которой примут участие оба - Путин и Зеленский".

Тем временем спикер Белого дома Кэролайн Ливит говорит, что встреча Трампа и Путина предлагает Россия. В то же время она не уточнила, чья была инициатива провести совместную встречу президентов США, Украины и России после возможных переговоров Трампа и Путина.