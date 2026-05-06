США временно приостановили операцию в Ормузском проливе: Трамп назвал причину

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке операции в рамках проекта «Свобода», предусматривающего обеспечение судоходства через Ормузский пролив.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social .

По словам Трампа, решение было принято после обращений со стороны Пакистана и других государств, а также на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном.

"Учитывая просьбы Пакистана и других стран, а также после значительного военного успеха во время кампании против Ирана и существенного продвижения в переговорах по окончательному соглашению, мы согласились временно приостановить проект "Свобода"", - написал президент США.

В то же время Трамп подчеркнул, что блокада будет действовать, а пауза в операции должна дать сторонам возможность завершить подготовку и подписание потенциального соглашения с Ираном.

Ранее США заявляли, что проект «Свобода» предусматривает сопровождение судов через Ормузский пролив с привлечением американских военных кораблей, авиации и беспилотников из-за обострения ситуации в регионе.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Иран "совершенно" нарушил договоренности о прекращении огня, и призвал к жесткому ответу. По его словам, действия Тегерана нуждаются в "большой, решительной, болезненной и короткой" реакции.

На фоне обострения Объединенные Арабские Эмираты сообщили о воздушной атаке со стороны Ирана . По данным местных властей, системы ПВО обнаружили четыре крылатые ракеты: три из них перехватили над территориальными водами, еще одна упала в море.

Также в Фуджейре сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Из-за угрозы ударов в ОАЭ раздавались сигналы ракетной опасности, а международный аэропорт Дубая временно прекратил обслуживание рейсов.

Кроме того сообщают, что США объявили о начале новой военной миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормужском проливе .

Американское командование заявило, что начинает поддержку операции, направленной на восстановление свободы навигации для коммерческих судов в стратегически важном регионе.

