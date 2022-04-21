США вскоре объявят о новом пакете военной помощи для Украины

США вскоре объявят о новом пакете военной помощи для Украины

Байден очень скоро объявит о следующем этапе военной помощи.

Соединенные Штаты Америки планируют вскоре объявить об отправке в Украину новой партии военной помощи.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ со ссылкой на CNN.

“Президент Байден очень скоро объявит о следующем этапе военной помощи. Скоро услышите больше», – сказала Псаки.

По ее словам, испытание Россией новой межконтинентальной баллистической ракеты не поколебит готовность США и дальше оказывать Украине военную помощь.

Напомним, что, по словам трех высокопоставленных чиновников, на новый пакет военной помощи США готовы потратить около $800 миллионов.

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