США введут санкции против всех, кто будет экономически сотрудничать с "ЛДНР" – Белый дом

США введут санкции против всех, кто будет экономически сотрудничать с "ЛДНР" – Белый дом

Соответствующий указ подпишет Джо Байден.

США будут вводить санкции против всех, кто будет экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР". Их 21 февраля признал "независимыми" президент России Владимир Путин.

"Мы ожидали такого шага со стороны России и готовы немедленно реагировать. Вскоре президент Байден издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны граждан США в так называемые регионы "ДНР" и "ЛНР" в Украине. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, которое решило действовать в этих районах Украины. Государственный департамент и министерство финансов в ближайшее время получат дополнительные сведения", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что "в скором времени мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним вопиющим нарушением международных обязательств России. Чтобы было понятно: эти меры являются отдельными от быстрых и строгих экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия будет продолжать вторжение в Украину и будут дополнением к ним".

"Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, в частности с Украиной, по поводу дальнейших шагов и текущей эскалации России вдоль границы с Украиной", — заявила Псаки.

Напомним:

15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.

21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.

21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

Читайте также: