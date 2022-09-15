США ввели новые санкции против россиян, среди которых Кадыров и его семья – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о новых санкциях США против россиян, поддерживающих войну РФ в Украине.

В санкционный список попал, в частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров и его семья.

Об этом Ермак написал в своем Телеграмме.

"США ввели санкции против 22 человек и двух организаций, которые поддерживают развязанную россией войну против Украины. Среди попавших под санкции — Рамзан Кадыров и члены его семьи", — написал Ермак.

Напомним, американские сенаторы – демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдсей Грэм – представили законопроект о признании России страной-спонсоркой терроризма.

Сенаторы США убеждены, что признание России спонсором терроризма направит Киеву и союзникам США мощный сигнал поддержки Украины. Эффект усилят суровые наказания, иски в судах США за действия в Украине и ужесточение санкций.

Читайте также: