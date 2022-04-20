США ввели очередную партию санкций против России: кто попал под ограничения

США расширили санкции против России и внесли в соответствующий список еще около 30 физических и 40 юридических лиц.
Что касается юридических лиц, то под санкции, в частности, попали Общество содействия российскому историческому просвещению "Царьград" и аффилированные с ним структуры, а также ПАО "Транскапиталбанк" и АО "Инвестторгбанк".
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Там отметили, что ограничения направлены на компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая является третьей по величине в мире.
Также в список санкций попали 29 физических лиц, связанных, в частности, с банком "Открытие". Так, в списке ограничений есть председатель правления этого банка Михаил Задорнов.
Под санкции также попала первая заместитель главы Центробанка России Ксения Юдаева.
Кроме того, введены визовые ограничения в отношении 635 россиян, причастных к подавлению противоположного мнения в России и за рубежом, а также причастных к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины и нарушению прав человека на Донбассе.
Визовые ограничения будут также касаться трех российских чиновников за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 человек, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.
Напомним, 20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил с ним ужесточение санкций против России.
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