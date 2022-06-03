США ввели санкции против одной белорусской и 70 российских компаний

США ввели санкции против одной белорусской и 70 российских компаний

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 российских компаний.

Также санкции наложены на еще одно юридическое лицо, но уже белорусскую компанию "Элерон".

"Эти юридические лица действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики США", — говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре США.

Под расширенные санкции, в частности, попали холдинговая компания "Ак Барс", акционерное общество "Рубин", "Газпром нефть шельф", "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", "ОКБ имени Яковлева", "Воентелеком", Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в состав "Росатома", "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) и другие предприятия.

Отмечается, что эти организации попали в санкционный список "за приобретение и попытки покупки товаров из США для поддержки Российских вооруженных Сил".

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