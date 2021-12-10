США ввели санкции против Портнова и Тупицкого: Венедиктова прокомментировала решение

Санкции введены в рамках так называемого Магнитского закона.

В Соединенных Штатах ввели санкции против украинских граждан: первого заместителя главы администрации времен Януковича – Андрея Портнова и бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 декабря.

Впрочем, это не приведет к открытию новых дел в Украине, так генеральная прокурорка Ирина Венедиктова прокомментировала решение Министерства финансов и Государственного департамента США. Но следствие, в частности, по эксглаве КСУо уже ведется.

Санкции введены в рамках так называемого Магнитского закона, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека. Так, Портнову Соединенные Штаты обвиняют в создании коррупционной сети в судах и покупке решений. Тупицкого в санкционный список внесли за получение взятки.

Новости Украины: Венедиктова прокомментировала ситуацию с санкциями США против Тупицкого и Портнова

"Это не первые украинские граждане, против которых вводят санкции США. Мы прекрасно понимаем, что юридического основания введения санкций других стран для украинской юрисдикции для открытия уголовных дел нет. Но мы так же с вами прекрасно осведомлены, что происходит в этом плане в Украине. нас по господину Тупицкому два уголовных дела, одно которое уже закончилось расследование. Мы двигаемся своим путем", - подчеркнула глава офиса генпрокурора.

Как сообщалось, Ирина Венедиктова находится с первым с 2002 года визитом Генпрокурора Украины в Минюст США. Она встретилась с заместителем Генерального прокурора США по отделу уголовных дел Кеннетом А. Политом-младшим и его заместителем и советником по международным делам Брюсом К. Шварцом

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