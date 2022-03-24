США ввели санкции против правления "Совкомбанка" – одного из крупнейших в России

США ввели санкции против правления "Совкомбанка" – одного из крупнейших в России

Это означает полное замораживание активов и отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.

В Госдепартаменте США сообщили, что государство расширило санкции против России, внеся в список ограничений членов правления "Совкомбанка" – одного из крупнейших частных банков на территории РФ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В рамках расширения санкций против России в черный список войдут еще несколько представителей российской элиты, включая их имущество и членов семей.

"В него войдут 17 членов правления ПАО "Совкомбанк", внесенного в список санкций юридических лиц. Эти руководители присоединяются к растущему списку лиц, связанных с заблокированными российскими финансовыми учреждениями, которые теперь также попадают под санкции США", – говорится в сообщении.

Добавим, что "Совкомбанк" является системно значимым для РФ и занимает 9 место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года. Санкции означают полную заморозку активов и отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.

Напомним, 23 марта Нацбанк Украины обратился к руководству SWIFT с призывом отключить Центральный банк РФ от системы обмена финансовыми сообщениями.