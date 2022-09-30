США ввели санкции против России из-за попытки аннексии украинских территорий

Сегодня, 30 сентября, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России в ответ на заявление Москвы о том, что она аннексировала часть Украины.

Как сообщили в Министерстве финансов США, санкции ввели против 14 человек в российском военно-промышленном комплексе, двух лидеров центрального банка страны, членов семей чиновников и 278 членов законодательного органа России "за содействие фиктивным референдумам России и попытку аннексии суверенной украинской территории".

Среди лиц, на которых наложены санкции, – родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу, супруга и сын заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, мэр Москвы Сергей Собянин, также являющийся членом Совета безопасности России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители, депутат РФ Валентина Терешкова и т.д.

Кроме того, Минфин США добавил 57 юрлиц из Китая, Армении и Беларуси в перечень организаций, нарушающих экспортный контроль США.

Также вводятся визовые ограничения гражданину России Очур-Суге Монгушу за пытки украинского военнопленного, а также еще 910 лицам, в том числе военнослужащим РФ, белорусским военным чиновникам и российским "марионеткам", действующим на оккупированных Россией территориях Украины.

Также американское ведомство предупредило о повышенном риске санкций для лиц за пределами России, если они окажут политическую или экономическую поддержку Москве.

Напомним, сегодня, 30 сентября, презилент РФ Владимир Путин предпринял попытку аннексии украинских территорий. В ходе своего выступления он заявил, что результаты псефдореферендумов "известны" и добавил, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области "входят в состав РФ".

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