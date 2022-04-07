США ввели санкции против российских "Аэрофлота", Azur Air и Utair

Этим авиакомпаниям отказали в экспортных привилегиях.

США ввели новые санкции против трех российских авиакомпаний – "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Причина – нарушение российской стороной правил экспортного контроля.

Об этом сообщили в Министерстве торговли США 7 апреля.

"Сегодня руководитель Бюро по вопросам промышленности и безопасности, помощник министра по экспорту Мэтью Аксельрод издал приказы об отказе в экспортных привилегиях трем российским авиакомпаниям — "Аэрофлоту", Azur Air и UTair — из-за длительных нарушений правил экспорта", — говорится в сообщении.

"Администрация Байдена ввела исторические санкции против России за ее необоснованную агрессию в Украине. Благодаря сегодняшним приказам о временном отказе Министерство торговли предпринимает еще одно важное действие, чтобы привлечь Путина и его помощников к ответственности за их действия, которые нельзя простить", — сказала министр торговли Джина М. Раймондо.

"Мы прекращаем не только возможность доступа к товарам из США, но и реэкспорт товаров американского происхождения из-за рубежа. Любые компании, презирающие наш экспортный контроль, особенно те, которые делают это в пользу Владимира Путина и в ущерб украинскому народу, ощутят всю силу принудительного исполнения", – добавила министр.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против крупнейших российских банков, против элит РФ и членов их семей, а также запретили инвестиции в государство-агрессор и заблокировали санкциями критические крупные предприятия.

Зеленский выступил перед парламентом Ирландии и призвал вводить дальнейшие санкции

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