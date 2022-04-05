США ввели санкции против российского даркнет-рынка и биржи криптовалют

Под санкциями оказались незаконные организации.
Министерство финансов США ввело новые санкции против РФ. Под санкциями оказались даркнет-рынок и биржа криптовалют.
Об этом заявила министр финансов США Джэнет Йеллен, пишет Reuters.
США ввели новый пакет санкции против масштабного российского даркнет-сайта, который базировался на продаже наркотических веществ.
Также санкции ввели против криптовалютной биржи Garantex, которая преимущественно работает в Москве и Санкт-Петербурге.
"Санкции направлены на то, чтобы преступники знали, что они не смогут спрятаться в даркнете или на его форумах. Преступники также не смогут спрятаться в России или где угодно в мире", — сообщила Йеллен.
Напомним, против РФ вводят санкции и разные технологические компании. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых санкциях, введенных против России.
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