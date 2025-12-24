- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2
- Время на прочтение
- 2 мин
США ввели санкции против эксчиновника ЕС и активистов, борющихся с дезинформацией
Государственный департамент США ввел визовые санкции против бывшего еврокомиссара и представителей организаций, борющихся с дезинформацией. В Вашингтоне заявили, что речь идет о попытках «цензурировать американские взгляды» и давлении на цифровые платформы.
Государственный департамент США ввел визовые санкции против бывшего высокопоставленного чиновника Европейского Союза и руководителей организаций, занимающихся противодействием дезинформации. В Вашингтоне обвинили его в «цензуре американских взглядов».
Об этом во вторник заявил госсекретарь США Марко Рубио , пишет CNN .
По его словам, пять человек «возглавляли организованные усилия по давлению на американские цифровые платформы с целью цензурирования, демонетизации и подавления не нравящихся точек зрения». Санкции предусматривают запрет на въезд в США, а в отдельных случаях возможность депортации.
Среди подсанкционных — Тьерри Бретон , бывший еврокомиссар, являвшийся одним из архитекторов Закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Этот документ обязывает большие технологические платформы бороться с незаконным и вредоносным контентом.
Также санкции коснулись представителей немецкой организации HateAid, специализирующейся на противодействии языку ненависти и системной дезинформации в интернете.
В Госдепартаменте заявили, что действия подсанкционных лиц могут иметь серьезные негативные последствия для внешней политики США. Рубио назвал их "агентами глобального цензурного комплекса" и подчеркнул, что список может быть расширен, если "другие иностранные актеры не изменят курс".
Ранее администрация президента Дональд Трамп неоднократно обвиняла европейские страны в чрезмерных ограничениях свободы слова. В феврале вице-президент Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские лидеры «давят на социальные сети под предлогом борьбы с дезинформацией».
В ответ попавшие под санкции организации назвали действия США «атакой на свободу слова» и заявили о политической мотивации решения.