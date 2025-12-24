США ввели санкции против эксчиновника ЕС и активистов, борющихся с дезинформацией

США / © Associated Press

Реклама

Государственный департамент США ввел визовые санкции против бывшего высокопоставленного чиновника Европейского Союза и руководителей организаций, занимающихся противодействием дезинформации. В Вашингтоне обвинили его в «цензуре американских взглядов».

Об этом во вторник заявил госсекретарь США Марко Рубио , пишет CNN .

По его словам, пять человек «возглавляли организованные усилия по давлению на американские цифровые платформы с целью цензурирования, демонетизации и подавления не нравящихся точек зрения». Санкции предусматривают запрет на въезд в США, а в отдельных случаях возможность депортации.

Реклама

Среди подсанкционных — Тьерри Бретон , бывший еврокомиссар, являвшийся одним из архитекторов Закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Этот документ обязывает большие технологические платформы бороться с незаконным и вредоносным контентом.

Также санкции коснулись представителей немецкой организации HateAid, специализирующейся на противодействии языку ненависти и системной дезинформации в интернете.

В Госдепартаменте заявили, что действия подсанкционных лиц могут иметь серьезные негативные последствия для внешней политики США. Рубио назвал их "агентами глобального цензурного комплекса" и подчеркнул, что список может быть расширен, если "другие иностранные актеры не изменят курс".

Ранее администрация президента Дональд Трамп неоднократно обвиняла европейские страны в чрезмерных ограничениях свободы слова. В феврале вице-президент Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские лидеры «давят на социальные сети под предлогом борьбы с дезинформацией».

Реклама

В ответ попавшие под санкции организации назвали действия США «атакой на свободу слова» и заявили о политической мотивации решения.