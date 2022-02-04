США ввели визовые санкции против чиновников режима Лукашенко: подробности

США заявили, что стремятся привлечь к ответственности всех виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Госдеп США ввел визовые санкции против нескольких граждан Беларуси за их участие в "серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности".

Об этом 3 февраля говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Отмечается, что США осуждают подобные действия, в частности, попытку насильственного возвращения белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Игр в Токио в прошлом году.

Блинкен выразил солидарность с Тимановской и всеми, кто столкнулся с попытками режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко подавить критику.

"Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси", — подчеркнул главный дипломат США.

Он подтвердил поддержку США народу Беларуси и призвал режим Лукашенко "прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов", освободить политзаключенных и провести выборы.

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