США вводят санкции против дочерей Путина, российских банков и запрещают инвестиции

Ограничения также коснутся Медведева, Мишустина и членов российского Совбеза.

США вводят санкции против крупнейших российских банков, против элит РФ и членов их семей, а также запретят инвестиции в государство-агрессор и заблокируют санкциями критические крупные предприятия.

Об этом сообщили в Белом доме 6 апреля.

"Сегодня Соединенные Штаты вместе с G7 и Европейским Союзом будут продолжать накладывать серьезные и немедленные экономические расходы на режим Путина за его зверства в Украине, в частности в Буче", – отмечается в сообщении.

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Так, США вводят полную блокировку "Сбербанка" и "Альфа-банка". Любые активы этих банков, относящиеся к финансовой системе США, будут заморожены, а американским гражданам будет запрещено вести с ними бизнес.

Президент США Джо Байден подпишет новый указ, включающий запрет на новые инвестиции в Россию американскими гражданами, где бы они ни находились, что еще больше изолирует РФ от глобальной экономики.

Также США вводят полную блокировку санкциями критических крупных российских государственных предприятий. Любому лицу из США будет запрещено совершать сделки с этими организациями, а его активы будут заморожены. Министерство финансов уведомит об этих организациях 7 апреля.

Санкции вводятся также против российских элит и членов их семей:

взрослых детей президента России Владимира Путина,

жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова,

членов Совета безопасности России,

бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева,

премьер-министра Михаила Мишустина.

"Эти лица обогатились за счет российского народа. Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина против Украины. Это действие отключает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которые они имеют в Соединенных Штатах", — подчеркнули в Белом доме.

Министерство финансов США также запретило России выплачивать долги за счет средств, подпадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов. Ведь санкции не препятствуют выплате российского суверенного долга, если государство использует средства за пределами юрисдикции США. Однако РФ является глобальным финансовым изгоем, и теперь ей придется выбирать между использованием имеющихся средств для выплаты долга или дефолтом, подчеркнули в Белом доме.

Напомним, 6 апреля Нидерланды задержали 14 принадлежащих России супер-яхт, заморозили активы на 516 млн евро и заблокировали транзакции на сумму 155 млн евро в пределах санкций, введенных против РФ после ее вторжения в Украину.

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