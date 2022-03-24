США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и главы "Сбербанка"

США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и главы "Сбербанка"

В американском Минфине призвали окружение Путина повлиять на него, чтобы остановить войну в Украине.

США вводят новые санкции против России за ее вторжение в Украину. Так, под новые ограничения попали оборонная база РФ, депутаты Госдумы и гендиректор "Сбербанка" Герман Греф.

Об этом сообщили в Минфине США.

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Там уточнили, что Соединенные Штаты вводят новые санкции против 48 российских оборонных компаний. Согласно ограничениям эти компании не смогут пользоваться и применять западные технологические и финансовые ресурсы.

В то же время под новый санкционный удар попали 328 депутатов Госдумы России, поддержавших признание "ЛДНР", и руководитель российского "Сбербанка" Герман Греф.

"Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками поражают в центр способность России финансировать и осуществлять свою войну и зверства против Украины", – заявила министр финансов Джанет Еллен.

"Государственная дума России продолжает поддерживать вторжение Путина, подавлять свободный поток информации, и нарушать основные права граждан России. Мы призываем ближайших к Путину лиц прекратить и осудить эту хладнокровную войну", – добавила она.

Напомним, фаворитку президента РФ Владимира Путина и его вероятную любовницу Алину Кабаеву хотят выдворить из Швейцарии, где она живет вместе с детьми. Активисты инициировали сбор подписей под соответствующей петицией на сайте change.org. Сейчас она собрала около 67 тысяч подписей.