США выдали Лавровую визу для визита в ООН, а экипажу его самолета – нет

Однако экипаж российского самолета, которым должен лететь Лавров, не получил необходимых разрешений.

Об этом сообщает Reuters.

Москва попросила у Вашингтона 56 виз, чтобы российская делегация смогла попасть на заседание ООН. Российский дипломатический источник сообщил, что во вторник Соединенные Штаты одобрили 24 визы.

В письме постпред РФ в ООН Небензя также указал, что экипаж самолета Лаврова не получил виз. Пока не ясно, предоставил ли Вашингтон визы российскому экипажу, или ожидается, что Лавров будет летать коммерческими авиакомпаниями в Нью-Йорк.

Напомним, после провала на Харьковском направлении у Путина снова захотели мирных переговоров с Украиной. В Кремле посетовали, что Украина якобы отказалась от предложений, принятых в Стамбуле.

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