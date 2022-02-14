США выделят финансовую помощь для Украины: о чем говорили Кулеба с Блинкеном

США выделят финансовую помощь для Украины: о чем говорили Кулеба с Блинкеном

Отдельно обсудили деятельность миссии ОБСЕ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил за решение выделить макрофинансовую помощь.

Об этом Кулеба сообщил в понедельник, 14 февраля.

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"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении украинского министра.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии.

Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 14 Feb 2022

Напомним, 14 февраля СММ ОБСЕ подтвердила выезд из Украины членов миссии, однако миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

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