США выделяют Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

США выделяют Украине дополнительные 225 миллионов долларов на вооружение.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи.

Об этом в соцсети X сообщила корреспондентка CNN Наташа Бертран, присутствовавшая на встрече.

"Президент Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", — говорится в сообщении журналистки.

President Biden и President Zelensky just began их посещение здесь в Париже, поблизости с Секдефом Остин и Секцтат Блинген. Быден покупка нового $225M желаемого package в Украине, который Зеленский охладелся его для. pic.twitter.com/dKD91vQptJ — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) 7 июня 2024

Напомним, ранее о выделении нового пакета помощи писало издание Associated Press. В него войдут, в частности, боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды. Отмечалось, что Силы обороны могут использовать новое вооружение для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения".

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