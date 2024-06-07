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США выделяют Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

США выделяют Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

США выделяют Украине дополнительные 225 миллионов долларов на вооружение.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи.

Об этом в соцсети X сообщила корреспондентка CNN Наташа Бертран, присутствовавшая на встрече.

"Президент Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", — говорится в сообщении журналистки.

Напомним, ранее о выделении нового пакета помощи писало издание Associated Press. В него войдут, в частности, боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды. Отмечалось, что Силы обороны могут использовать новое вооружение для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения".

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