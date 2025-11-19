США выдвинули Украине "мирные предложения" с отказом от территорий: СМИ узнали подробности

Президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © ТСН

Реклама

США передали президенту Украины Владимиру Зеленскому проект рамочного соглашения по завершению войны с Россией, предусматривающий значительные уступки со стороны Киева, в частности, отказ от части территории и сокращение армии. Источники отмечают, что Вашингтон стремится заставить Киев принять основные положения документа, который может являться максимальным требованием Кремля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Условия «мирного» плана: сокращение армии и Донбасс

Собеседники издания сообщили, что Вашингтон настаивает, чтобы Киев принял основные пункты этого документа, разработанного администрацией США. Среди ключевых условий, предлагаемых Украине для прекращения войны, упоминаются:

Реклама

Отказ от местности. Сокращение численности Вооруженных сил Украины. Отказ от определённых видов вооружения.

Главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер подтвердил эту информацию, отметив, что поспешное американо-российское предложение, которое пытаются продвинуть украинской стороне, «равнозначно капитуляции Украины».

Неудовлетворение Зеленского и «требования Кремля»

Источники Financial Times утверждают, что предложения США фактически являются лишь «максималистскими требованиями Кремля». Это объясняет негативную реакцию Киева, о которой также стало известно журналистам.

"Оно [предложение] включает сокращение украинской армии вдвое, отказ от определенных видов вооружения и сдачу Донбасса", - пишет издание.

Украинские власти последовательно отстаивают свою «формулу мира», которая предполагает полное восстановление территориальной целостности страны и вывод российских войск. Однако на фоне затяжного конфликта Вашингтон, похоже, усиливает давление на Киев. Сообщается, что цель Вашингтона — побуждать Украину принять эти рамочные положения в качестве основы для прекращения войны, даже если это требует больших и болезненных уступок.

Реклама

Напомним, Буданов дал честный ответ, реально ли закончить войну в Украине без Трампа . Руководитель ГУР подчеркнул, что позиция Трампа последовательна, и именно он может повлиять на прекращение войны.