США выдвинули Зеленскому требование перед переговорами Уиткоффа с Путиным — детали от Axios

Кушнер, Виткофф и Путин. / © Associated Press

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Спецпосланник США Стив Уиткофф 21 октября встретится в Санкт-Петербурге с диктатором России Владимиром Путиным. Он представит Кремлю обновленное предложение о завершении войны.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американского чиновника.

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Накануне в Осло прошли переговоры Уиткоффа с президентом Владимиром Зеленским. Зять и советник президента США Джаред Кушнер участвовал во встрече дистанционно.

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«Американская сторона надеется, что новое предложение откроет путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам», — рассказал источник издания.

Стороны работали над общим предложением по рамочному соглашению для завершения войны. По словам собеседника, Киев «выдвинул новые идеи и предложения, которые подробно обсудили».

В Вашингтоне заявили о «существенном прогрессе» и высоком уровне согласованности относительно дальнейших шагов. В то же время, Штаты надеются, что Кремль станет более склонным к компромиссам после ряда шагов Белого дома, которые положительно восприняли в Москве. В частности, речь идет о ослаблении санкций по продаже российского дизельного горючего.

В то же время источник сообщил, что во время разговора Кушнер «опять настаивал на требовании Дональда Трампа» о прекращении украинских ударов по российским НПЗ. По словам собеседника, «Джаред был очень прямолинейным» во время разговора.

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Известно, что после встречи Владимир Зеленский заявил, что готов прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам, если Москва предпримет взаимные шаги.

По словам американского чиновника, Белый дом рассчитывает, что обновленное предложение поможет проложить путь к прямым переговорам с участием Трампа, Зеленского и Путина, а также к более широким многосторонним переговорам.

Переговоры в Осло — последние новости

Накануне в столице Норвегии Осло прошли переговоры президента Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Стороны обсудили результаты предварительных переговоров в Майами, гарантии безопасности для Украины и ряд «чувствительных вопросов». В частности, американская сторона подтвердила, что гарантии безопасности для Украины должны быть сильными.

Президент также сообщил, что соответствующие предложения уже были зафиксированы в документе. Стив Уиткофф передать их российской стороне во время встречи с Владимиром Путиным, которая запланирована на 21 октября.

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