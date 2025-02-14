"Соглашение шокирует многих": США выдвинули жесткое требование Путину из-за Украины

США разместят свои войска в Украине и введут санкции против РФ, если Владимир Путин не согласится прекратить войну таким образом, чтобы обеспечить независимость и безопасность Украины.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal.

Что касается Украины, Вэнс отметил, что пока рано говорить о том, какая часть территории страны останется в руках России и какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. По его словам, эти детали должны быть проработаны в ходе мирных переговоров.

"Есть большое количество формулировок, конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость", — добавил он.

Он также отметил, что соглашение, которое станет результатом переговоров по Украине, "шокирует многих".

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не исключает предоставления ядерного оружия Украине, но отметил, что все же это решение зависит от президента США Дональда Трампа.

Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах Украины, России и стран Европы.

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