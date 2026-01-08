США выходят из десятков международных организаций: Трамп подписал соответствующий документ

Белый дом / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подписал документ, которым Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях, в том числе в 31 структуре системы ООН.

Об этом сообщила прессслужба Белого дома .

В заявлении отмечается, что многие из этих организаций, по мнению американской администрации, продвигают радикальную климатическую политику, идеи глобального управления и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономическим интересам США.

Как уточнили в Белом доме в сообщении в соцсети X, подписанный Трампом документ предусматривает выход США в целом из 66 международных структур, которые, по оценке администрации, «больше не отвечают интересам Америки».

Речь идет о 31 органе в составе Организации Объединенных Наций, а также еще 35 международных организациях вне системы ООН.

Пока в Белом доме не обнародовали перечень конкретных организаций, участие в которых Соединенные Штаты прекращают.