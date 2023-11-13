США выкупили для Украины большую партию САУ "Gepard" в Иордании

США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок "Gepard" для отправки в Украину. Ранее это оружие Амману продали Нидерланды.

Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте продало оружие немецкого производства Иордании еще в 2016 году. Тогда стоимость составляла 21 млн. евро, что считалось "смешной ценой". Соглашение раскритиковали, мол, оно ослабляет голландские вооруженные силы.

Теперь эти установки США выкупили для Украины за 110 млн. евро.

Отмечается, что "Gepard" может сбивать самолеты и вертолеты, однако Украина будет использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников. Это позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.

Напомним, украинские пилоты после 13 ноября начинают тренировки на F-16 в Румынии. Министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен открыли Европейский учебный центр F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Именно там будут тренироваться украинские пилоты.

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