Удар России по Сумам: США заблокировали заявление G7 об осуждении атаки

Последствия удара по Сумам. / © Управление ГСЧС в Сумской области

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Администрация Дональда Трампа отказалась поддержать проект совместного заявления стран G7 об осуждении российской атаки на Сумы, объяснив это желанием сохранить "пространство для мирных переговоров" с Кремлем.

Об этом сообщили источники, знакомые с дипломатической перепиской, передает Bloomberg.

Как утверждают собеседники Bloomberg, США проинформировали союзников, что не подпишут заявление из-за параллельных переговоров с Россией. Из-за этой позиции США Канада — нынешний глава G7 — сообщила, что принять заявление без единодушия не удастся.

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В черновике заявления G7, с которым ознакомилось Bloomberg, предполагалась четкая формулировка: атака на Сумы стала свидетельством намерений РФ и дальше продолжать войну.

В то же время Дональд Трамп, комментируя события, избежал прямых оценок и назвал удар "ужасным", предположив, что "Россия допустила ошибку".

Атака состоялась менее чем через 48 часов после встречи Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались около пяти часов, после чего Уиткофф заявил, что у России и США есть "очень привлекательные коммерческие перспективы" для стабилизации региона — подробностей он не предоставил.

На фоне дипломатической паузы инициативу поддержки Украины взяли другие. По словам президента Владимира Зеленского, после удара по Сумам заявления солидарности с Украиной сделали около 50 стран и международных организаций.

Напомним, 13 апреля российская армия нанесла удар по Сумам двумя баллистическими ракетами, одна из которых имела кассетные боеприпасы. Атака произошла в Вербное воскресенье, во время церковных служб, и привела к гибели не менее 35 человек, еще 119 получили ранения. Среди пострадавших – дети.