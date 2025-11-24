- Дата публикации
США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана России: детали от ОП
По информации советника Ермака, в мирном плане США остались нерешенными только самые «горячие» вопросы для Зеленского и Трампа.
Соединенные Штаты не вовлекают представителей Украины в процесс передачи мирного плана по завершению войны представителям России.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и представитель украинской делегации на переговорах с представителями стран Европы и США в Женеве Александр Бевз, передает «Суспильне».
«Американцы не вовлекают нас в этот процесс (передача России мирного плана — ред.). И, возможно, это нормально, потому что они выступают такими модераторами между двумя сторонами в войне. Когда текст будет финализирован, возможно будет встреча или передача, а затем встреча с Россией. К сожалению, мы слышим сигналы из России, что там воспринимают негативное отклонение от первоочередного плана из 28 пунктов, воспринимается негативно», — сказал он.
В то же время, Бевз считает, что в России подают сигналы относительно «большого количества уступок Украине» в мирном плане.
Окончательной редакции мирного плана нет
По словам Бевза, мирный план США из 28 пунктов претерпел существенные изменения. Пока окончательной редакции пока нет — только рабочая версия. Часть сложных вопросов вынесена за рамки технических переговоров в Женеве, их должны решать президенты Зеленский и Трамп.
«Эти вопросы немного, но они представляют наибольший общественный интерес», — говорит представитель украинской делегации.
Кроме того, он пояснил, что пунктов стало меньше, потому что некоторые были объединены, а некоторые изъяты.
Что требовала украинская сторона
Бевз рассказал, что украинская делегация настаивала на разделении документа на блоки, а некоторые пункты убрать вообще.
В частности, касающиеся сотрудничества США и России. Эти вещи украинская сторона предложила американцам вынести в отдельный документ для принятия между Москвой и Вашингтоном.
Другие пункты предлагалось откорректировать, а отвечающие национальным интересам оставить.
Отдельные вопросы требуют участия европейских партнеров, в том числе использования замороженных российских активов.
«Так что нынешний текст — только промежуточная редакция, которая еще будет доработана», — сказал Александр Бевз.
Первые результаты и неудачи
«Мы уже смогли решить некоторые гуманитарные вопросы с Россией во время встреч в Стамбуле. Мы не смогли решить всего две вещи: полное прекращение огня и встреча президента Зеленского и главы РФ Путина. Очевидно, россияне ожидают принятия Украиной определенных ультимативных положений, которые нарушают украинскую Конституцию и не воспринимаются украинским народом», — сообщил представитель украинской переговорной группы.
По его словам, украинская делегация объясняла представителям США, что прекращение огня должно быть полным, безусловным, «на суше, в воздухе и воде».
Бевз заверил, что для украинской стороны прекращение огня является одним из приоритетов, которые должны состояться перед встречей лидеров и обсуждения конкретного мирного соглашения.
