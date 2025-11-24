США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана России: детали от ОП

Киев не участвует в передаче США мирного плана России / © ТСН.ua

Соединенные Штаты не вовлекают представителей Украины в процесс передачи мирного плана по завершению войны представителям России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и представитель украинской делегации на переговорах с представителями стран Европы и США в Женеве Александр Бевз, передает «Суспильне».

«Американцы не вовлекают нас в этот процесс (передача России мирного плана — ред.). И, возможно, это нормально, потому что они выступают такими модераторами между двумя сторонами в войне. Когда текст будет финализирован, возможно будет встреча или передача, а затем встреча с Россией. К сожалению, мы слышим сигналы из России, что там воспринимают негативное отклонение от первоочередного плана из 28 пунктов, воспринимается негативно», — сказал он.

В то же время, Бевз считает, что в России подают сигналы относительно «большого количества уступок Украине» в мирном плане.

Окончательной редакции мирного плана нет

По словам Бевза, мирный план США из 28 пунктов претерпел существенные изменения. Пока окончательной редакции пока нет — только рабочая версия. Часть сложных вопросов вынесена за рамки технических переговоров в Женеве, их должны решать президенты Зеленский и Трамп.

«Эти вопросы немного, но они представляют наибольший общественный интерес», — говорит представитель украинской делегации.

Кроме того, он пояснил, что пунктов стало меньше, потому что некоторые были объединены, а некоторые изъяты.

Что требовала украинская сторона

Бевз рассказал, что украинская делегация настаивала на разделении документа на блоки, а некоторые пункты убрать вообще.

В частности, касающиеся сотрудничества США и России. Эти вещи украинская сторона предложила американцам вынести в отдельный документ для принятия между Москвой и Вашингтоном.

Другие пункты предлагалось откорректировать, а отвечающие национальным интересам оставить.

Отдельные вопросы требуют участия европейских партнеров, в том числе использования замороженных российских активов.

«Так что нынешний текст — только промежуточная редакция, которая еще будет доработана», — сказал Александр Бевз.

Первые результаты и неудачи

«Мы уже смогли решить некоторые гуманитарные вопросы с Россией во время встреч в Стамбуле. Мы не смогли решить всего две вещи: полное прекращение огня и встреча президента Зеленского и главы РФ Путина. Очевидно, россияне ожидают принятия Украиной определенных ультимативных положений, которые нарушают украинскую Конституцию и не воспринимаются украинским народом», — сообщил представитель украинской переговорной группы.

По его словам, украинская делегация объясняла представителям США, что прекращение огня должно быть полным, безусловным, «на суше, в воздухе и воде».

Бевз заверил, что для украинской стороны прекращение огня является одним из приоритетов, которые должны состояться перед встречей лидеров и обсуждения конкретного мирного соглашения.

