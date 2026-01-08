США захватили танкер под флагом России: в Европе сделали заявление и раскрыли неизвестные детали

Захват танкера. / © Associated Press

Нефтяной танкер Marinera, захваченный США, имел «ложный флаг». Это судно «находится под санкционированными правилами и не имеет государственной принадлежности».

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, выступая перед Палатой общин, пишет Sky News.

По его словам, ни один британский военнослужащий не участвовал в высадке на корабль. Впрочем, британские Вооруженные силы поддержали операцию «по просьбе США».

«20 декабря судно отказалось выполнять санкционные требования США, после чего судно береговой охраны США „Монро“ начало преследовать его через Атлантику. Это санкционное судно без гражданства, имеющее долгую историю преступной деятельности и тесно связанное как с Ираном, так и с Россией», — сказал он.

Он подчеркнул, что «судно без гражданства» может быть законно перехвачено и подпадать под действие закона запрещающего его государства.

Гили заявил, что танкер сейчас находится под контролем США. Американские силы, говорит политик, «продемонстрировали огромное мужество и профессионализм в опасных и ухудшающихся условиях Атлантического моря».

"Применяемые США меры были основаны на контрсанкциях против Ирана, направленных на то, чтобы помешать Ирану разжигать нестабильность за счет прибыли от незаконной продажи нефти", - заявил Гили.

Напомним, 7 января США захватили нефтяной танкер под российским флагом. На днях судно, первоначально известное как Bella-1, проскользнуло сквозь морскую «блокаду» американских санкционных танкеров и отклонило попытки Береговой охраны США подняться на него.