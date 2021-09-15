США заморозят многомиллионную военную помощь Египту: названа причина

Египетское правительство должно выполнить некие условия в области прав человека.
США заморозит часть суммы военной помощи, которая предназначена Египту, из-за ситуации с правами человека в стране.
Об этом информирует Politico со ссылкой на осведомленный источник.
Администрация американского президента США Джо Байдена хочет выделить Египту 170 млн долларов из 300 млн, но удержит при этом 130 млн долларов до тех пор, пока египетское правительство не выполнит некие условия в области прав человека.
Также уже отправленные деньги будут иметь ограничения на использование. Например, они могут быть использованы только для борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности границ и противодействия распространению оружия.
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