США заплатят за победу Путина гораздо дороже, чем за помощь Украине: прогноз Forbes

Победа России в Украине обойдется США дороже помощи Киеву: у Forbes объяснили угрозы

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Победа России в войне против Украины может стоить Соединенным Штатам гораздо дороже, чем нынешняя военная и финансовая поддержка Киева. Речь идет об увеличении американских расходов на оборону, росте цен на энергоносители, усилении угроз для союзников в Европе и риске новых военных конфликтов в Азии.

Об этом говорится в авторской колонке обозревателя Forbes Энди Дж. Семотюка, опубликованной 28 октября.

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Чем победа России грозит американцам

Атор напоминает, что многих американцев беспокоят только стоимость жизни в их стране, рабочие места и пенсионные сбережения, в то время как Конгресс выделил около 196 миллиардов долларов на расходы, связанные с войной в Украине.

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Однако он предупреждает простых граждан США, что победа России может привести к повышению налогов, росту стоимости жизни, увеличению расходов США на оборону и усугублению нестабильности в Европе. Такое развитие событий также может усилить давление на Тайвань, Южную Корею и Японию, что в свою очередь увеличит экономическое и политическое давление на Соединенные Штаты.

Кроме того, нестабильность может поставить под угрозу поставки энергоносителей и международные морские перевозки, что повлечет за собой рост цен на топливо и инфляцию.

«Хотя американцы имеют право подвергать сомнению государственные расходы и требовать, чтобы европейские страны также брали на себя часть бремени, им следует учитывать и последствия для безопасности в случае российского завоевания. Американцы прошли через две мировые войны, чтобы не допустить появления такого мира. Сегодня возникает вопрос: осознают ли они опасность того, что такой мир может вернуться?», — объясняет аналитик.

Во сколько американцам может обойтись победа России?

По данным Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), Конгресс выделил около 196 миллиардов долларов на расходы, связанные с войной в Украине, включая расходы, выходящие за пределы помощи, предоставленной непосредственно Киеву.

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«Но правильнее сравнивать не поддержку Украины с полным отсутствием расходов, а стоимость сдерживания России сегодня с потенциальным противостоянием с еще более опасной Россией завтра. К тому же, стоит отметить, что Европа потратила на помощь Украине даже большую сумму», — объясняет автор статьи.

В частности, менее защищенная Европа потребует большего военного присутствия США в рамках НАТО. Это означает дополнительные расходы американского бюджета на оборону.

Кроме того, нестабильность в мире может поставить под угрозу поставку энергоносителей и международные торговые маршруты. Следствием этого могут стать подорожание горючего, транспортных услуг и ускорение инфляции в США.

Почему после Украины под угрозой может оказаться Тайвань

Отдельное внимание автор уделяет возможным последствиям российской победы для Азиатско-Тихоокеанского региона.

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По его мнению, Китай внимательно наблюдает реакцию западных стран на российскую агрессию против Украины. Пекин оценивает, насколько едиными остаются американские союзники, работают ли санкции и готовы ли западные демократии противостоять попыткам захвата чужих территорий силой.

В то же время автор отмечает, что победа России не будет означать автоматическое нападение Китая на Тайвань. Пекин примет решение самостоятельно, однако опыт войны в Украине может повлиять на его расчеты.

Это представляет серьезную угрозу для американской экономики. По данным Министерства торговли США, Тайвань обеспечивает более 60% мировых доходов от производства полупроводников и более 90% производства самых современных чипов.

Возможный военный конфликт вокруг острова способен серьезно нарушить поставки микроэлектроники и нанести удар по американской промышленности и потребителям.

Чему научили Америку две мировые войны

Автор напомнил, что Америка создала послевоенный международный порядок не только из соображений щедрости.

«Две мировые войны продемонстрировали ужасную цену, которую платит возможность позволить могущественным нациям завоевывать более слабые. Урок заключался не в том, что Америка должна вмешиваться повсюду. Урок заключался в том, что сдерживание агрессии становится все дороже, когда завоевание не удается. Этот опыт помог установить три фундаментальных принципа: национальный суверенитет должен быть уважаемым, международные споры должны разрешаться мирным путем, и ни одна страна не должна захватывать территорию другой страны путем военного завоевания», — пояснил он.

В то же время, Семотюк не отрицает необходимости дипломатических переговоров. Однако он отмечает, что договоренности не должны превращаться в капитуляцию Украины или приниматься без участия Киева.

Ранее французское издание Le Monde предупредило, что сближение с Трампом развязало руки Путину и может подтолкнуть Кремль к дальнейшей эскалации войны против Украины.

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