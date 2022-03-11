США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты и виртуальную валюту

Это гарантирует, что американские граждане не будут финансировать войну Путину, сказал Байден.

США ввели новые санкции против России 11 марта и в их рамках, в частности, запретили поставки в РФ долларовых банкнот и виртуальной валюты.

Об этом в видеообращении заявил президент США Джо Байден.

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"Это лишает Россию свыше 1 млрд долл. экспортных доходов и гарантирует, что граждане США не будут финансировать войну Путина. Соединенные Штаты сохраняют за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере надобности", – рассказал американский лидер.

Он также объявил о введении санкций в отношении наличных денег, в частности, их отправки в Россию.

"Новое руководство Министерства финансов по предотвращению уклонения от санкций, в частности, и по использованию виртуальной валюты. Министерство финансов в новом руководстве будет продолжать разъяснять, что масштабные действия Министерства финансов против России требуют от всех жителей США соблюдения положений о санкциях независимо от того, выражена транзакция в традиционной валюте или виртуальной валюте", – рассказал Байден.

Он также отметил, что в Минфине будут тщательно следить за любыми попытками обойти или нарушить связанные с Россией санкции, в том числе с помощью виртуальной валюты.

"Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемся в Российской Федерации", – говорится в указе президента США.

Напомним, ранее 11 марта Байден анонсировал ряд шагов по отношению к президенту РФ Владимиру Путину от США, НАТО, ЕС и G7.

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