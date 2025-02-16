"США заслуживают возмездия": у Трампа заговорили о компенсации от Украины

Кроме того, Уолц анонсировал, что на этой неделе он вместе с несколькими чиновниками администрации Трампа встретится в Саудовской Аравии с российскими представителями для подготовки к мирным переговорам.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолц заявил, что Вашингтон должен получить компенсацию за миллиарды долларов, вложенных в поддержку Украины, и что президент Владимир Зеленский поступил бы "очень мудро", приняв соглашение о редкоземельных минералах, предложенное США.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ходом переговоров, администрация Трампа предлагала Украине одностороннее соглашение о доступе к ее стратегическим ресурсам после войны, не предоставляя гарантий по участию Киева в потенциальных мирных переговорах между США и Россией.

"Американцы заслуживают компенсации за свою поддержку этой войны", – заявил Уолц в эфире Fox News Sunday. "Я не могу представить лучше гарантии безопасности, чем совместное инвестирование с президентом Трампом".

Кроме того, Уолц анонсировал, что на этой неделе он вместе с несколькими чиновниками администрации Трампа встретится в Саудовской Аравии с российскими представителями для подготовки к мирным переговорам. При этом Зеленский утверждает, что его на эти переговоры не приглашали.

Президент Украины, поддерживаемый европейскими союзниками, четко дал понять, что не примет никакого соглашения, заключенного без его участия.

"Я никогда не признаю никаких договоренностей между США и Россией, которые касаются Украины", – заявил Зеленский в интервью Meet the Press на NBC. "И украинский народ тоже".

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя возможность переговоров, намекнул, что участие Киева все же будет необходимым.

"Рано или поздно придет момент для настоящих переговоров", – сказал он в программе Face the Nation на CBS. "И тогда Украина должна быть привлечена, потому что именно она стала жертвой вторжения".

Напомним, редкоземельные ресурсы для США стали одним из составляющих предложений Украины. Президент Дональд Трамп предложил Украине соглашение: доступ Америки к редкоземельным ресурсам в обмен на дальнейшую военную и экономическую помощь. Это совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с его администрацией.