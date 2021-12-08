США заявили, что "Северный поток-2" станет ключевым рычагом влияния на РФ в случае ее вторжения в Украину

США заявили, что "Северный поток-2" станет ключевым рычагом влияния на РФ в случае ее вторжения в Украину

В администрации Байдена не сомневаются, что Германия поддержит Вашингтон.

В США заявили, что замораживание российского газопровода "Северный поток-2" и его потенциального дохода станет ключевым рычагом влияния на Россию в случае ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает AFP.

"Это рычаг для Запада, потому что, если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, вероятно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину", — указал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд добавила, что "если президент Путин пойдет на Украину, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен".

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что Германия под руководством нового канцлера Олафа Шольца может согласиться держать клапаны газопровода закрытыми, чтобы оказывать давление на Путина.

Так, Нуланд, выступая на слушаниях в Сенате, выразила уверенность в том, что Шольц согласен с Вашингтоном. "Мы уже разговаривали с ним в его роли министра финансов, и я не сомневаюсь, что он понимает серьезность ситуации, с которой мы сталкиваемся", – сказала она.

"У нас были интенсивные обсуждения как с уходящими чиновниками, так и с новым правительством Германии по "Северному потоку-2" в контексте потенциального вторжения", — указал также Салливан.

Напомним, что во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным 7 декабря президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу наращивания вооруженных сил России, которые "окружают Украину".

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