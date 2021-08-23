США заявили на "Крымской платформе", что хотят "поставить Россию на место"

США заявили на "Крымской платформе", что хотят "поставить Россию на место"

Американцы пообещали помогать, в частности украинской армии.

Министерка энергетики США Дженнифер Гренголм заявила на саммите "Крымской платформы", что США намерены "поставить Россию на место" и осуждают незаконную аннексию Крыма.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на трансляцию саммита.

Гренголм отметила, что президент США Джо Байден поддерживает Украину и борьбу с агрессией РФ.

"США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией. Мы уже предоставили 4900000 долларов помощи Украине. Мы будем предоставлять поддержку ВСУ, в частности относительно защитной оружия и оборудования, для разрешения конфликта. мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму ", — заявила Гренголм.

Напомним, в Киеве начался первый саммит "Крымской платформы" — площадки, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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