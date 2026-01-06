США заявили о существенном прогрессе в переговорах: заявление Уиткоффа

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время саммита «Коалиции желающих» по гарантиям безопасности для Украины в Елисейском дворце в Париже / © Associated Press

Советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи «коалиции решительных» заявил о существенном прогрессе в переговорах по гарантиям безопасности Украины.

Об этом он написал в соцсети Х.

В состав делегации США входили сам Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Алекс Гринкевич, посол США во Франции Чарльз Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

«Мы провели несколько встреч с европейцами, в частности с президентом Макроном, и украинцами, в частности с президентом Зеленским, и нас вдохновляет общий подход и партнерство между партиями», — сказал Уиткофф.

По его словам, стороны достигли значительного прогресса в нескольких критически важных направлениях работы, включая двустороннюю систему гарантий безопасности и план процветания.

Представитель Трампа подтвердил, что Штаты соглашаются с Коалицией желающих, что долгосрочные гарантии безопасности и надежные обязательства по процветанию важны для достижения крепкого мира в Украине. Он пообещал продолжать сотрудничество «в этом направлении».

«Мы продолжим наши переговоры с украинской делегацией в этот вечер и завтра, и надеемся достичь дополнительного положительного импульса в ближайшее время», — подытожил Уиткофф.

Ранее Стив Уиткофф сообщил, что вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером они работали над документами в течение 10 часов.

Напомним, что Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня в Украине. Кроме того, США пообещали поддержку Украины в случае нового нападения РФ.