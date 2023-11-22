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США заявили о о возможной поставке Ираном баллистики в РФ: у Путина отреагировали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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США заявили о о возможной поставке Ираном баллистики в РФ: у Путина отреагировали

Владимир Путин. / Фото: Associated Press

Отношения между странами развиваются, говорят в Москве.

Соединенные Штаты Америки заявили, что Россия и Иран усиливают военное сотрудничество. Речь идет о возможной передаче Тегерана ракет для войны в Украине. Впрочем, в Кремле отказались комментировать заявления.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента-диктатора Дмитрий Песков, сообщают российские СМП.

"Не думаю, что это стоит комментировать, у нас развиваются отношения с Тегераном, включая ВТС", – высказался представитель Кремля.

По его словам, военно-технические связи между двумя странами развиваются.

Напомним, координатор Совета Нацбезопасности США Джон Кирби заявил: есть факты, указывающие на усиление сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, Тегеран предоставляет РФ значительное количество БПЛА, управляемых авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов. Все это оружие РФ использует для атак против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1561
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