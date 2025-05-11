Представитель Госдепа о России

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Соединенные Штаты будут судить Россию по ее действиям в вопросе прекращения огня в войне против Украины, а не по заявлениям Кремля.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, комментируя встречу лидеров Коалиции желающих в Киеве, информирует News Nation.

«Госсекретарь сказал, что мы будем судить Россию не по словам, а по действиям», — сказала Брюс.

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Кроме того, она отметила, что Соединенные Штаты стремятся развивать экономическое партнерство с Украиной.

«Мы также знаем, что у нас есть большое соглашение с Украиной о фонде реинвестирования не только в критически важные полезные ископаемые, но и в другие источники энергии. Речь идет не об использовании долларов американских налогоплательщиков, а о том, что доходы от этого соглашения будут частично поступать в фонд, который поможет Украине восстановиться», — заявила Брюс.

Она отметила, что Соединенные Штаты стремятся к прекращению огня в Украине, чтобы можно было начать восстановление страны.

«Сейчас это партнерство между Соединенными Штатами и Украиной. Оно не связано с переговорами о прекращении огня и войне, но на самом деле речь идет о том, что сейчас Америка бок о бок с Украиной, и это является значительным усилением национальной безопасности для этой страны. Мы также знаем, что Украине придется восстанавливаться. Но в то же время мы неоднократно отмечали: чтобы двигаться вперед в урегулировании конфликта, должно быть прекращение огня», — добавила Брюс.

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Ранее сообщалось, что в заявлении американского президента Дональда Трампа говорилось, что США призывают в идеале к 30-дневному безоговорочному прекращению огня.

Ранее мы информировали, что президент Финляндии Александр Стубб провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.