США ждут от России сигналов о готовности к мирным переговорам, но не давят на Украину

У Байдена еще раз заверили в соблюдении принципа: ничего об Украине без Украины.

США ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам по установлению мира в Украине. В то же время Вашингтон не давит на Киев по поводу переговоров.

Об этом представитель Дердепартамента США Нед Прайс и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявили на брифинге 10 ноября.

"Мы видим со стороны Украины готовность к переговорам. Вместе с тем, мы ждем, что власти России подкрепят делами свои эпизодические заявления о мире в Украине", – сказал Прайс.

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В то же время Салливан заявил, что официальный Вашингтон не оказывает никакого давления на Украину на проведение переговоров с Россией, в то же время обеспечивает физическую поддержку в виде оборонной помощи.

"Соединенные Штаты не давят на Украину и не настаивают на каких-либо вещах", – заверил советник американского президента.

Он добавил, что США проводят консультации с Украиной и демонстрируют свою поддержку посредством военной помощи.

"Мы руководствуемся очень простым принципом: ничего об Украине без Украины. В конце концов, Украина должна принимать решение по своему дипломатическому курсу", – сказал Салливан.

Он добавил, что США будут помогать Украине усиливать позиции на поле боя, "чтобы когда и если возникнет возможность для дипломатии, у них были лучшие позиции за столом переговоров".

В то же время, Салливан не ответил, когда такие переговоры могут состояться.

"Сейчас украинцы сосредоточены на защите своей критически важной инфраструктуры от варварских атак, убивающих мирных жителей и вредящих базовому функционированию экономики. Кроме того, они пытаются вернуть свои территории", – констатировал советник президента США.

Напомним, накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В МИД Украины назвали это заявление очередным дымовым занавесом и подчеркнули, что российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда оккупанты терпят поражение на поле боя.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил пять пунктов от главы государства Владимира Зеленского, которые РФ должна выполнить перед началом переговоров: отвод войск из Украины, возвращение РФ к международному праву и непризнание попыток аннексий, компенсации и репарации, спецтрибунал, другой формат безопасности : военный альянс, гарантии безопасности и т.д.

У Украины есть свой план, освобождение Херсона, переговоры с Россией и США после выборов Михаил Подоляк

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