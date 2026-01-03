"США знают, что делать дальше": Зеленский прокомментировал задержание Мадуро

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Венесуэле, где американские спецназовцы провели операцию по задержанию лидера страны. Он ревел прозрачную аналогию, намекнув на необходимость решительных действий и в отношении других авторитарных режимов мира.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на брифинге.

«Ну как тут отреагировать. Ну что я могу сказать? Если так с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», — отметил президент.

Напомним, в столице Венесуэлы Каракасе утром в субботу, 3 января, были слышны громкие взрывы и дым. Над городом фиксировались самолеты.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро «подписал и приказал выполнить указ об объявлении состояния внешнего нападения на всей территории страны».

Он также приказал реализовать все планы национальной обороны «в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах».

В своем сообщении в Truth Social Дональд Трамп заявления о задержании Николаса Мадуро и вывозе лидера Венесуэлы из страны. По его словам, США успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан в собственной резиденции, а Дональд Трамп обнародовал фото политика на борту американского авианосца USS Iwo Jima.

После этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты примут управление Венесуэлой к стабилизации ситуации и готовы к развертыванию второй волны военной операции при необходимости. По его словам, во время ночного рейда американские войска в значительной степени погасили огни Каракаса, а Вашингтон не допускает вмешательства других сторон в процесс перехода власти.