Ссора министров: Сибига жестко ответил в венгерском МИД за критику Зеленского

Андрей Сибига подверг жесткой критике главу венгерского МИД Петера Сиярто за нападки на Владимира Зеленского.

Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко прокомментировал критические высказывания своего венгерского коллеги Петера Сиярто в адрес Владимира Зеленского.

Об этом глава украинского МИД написал в соцсети Х.

«Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии», — резко заявил Сибига.

Он ответил Сиярто, что энергетическая безопасность Венгрии находится в руках самого Будапешта. Сибига посоветовал Венгрии диверсифицироваться и «стать независимыми от России, как и остальная Европа».

Напомним, что Петеру Сиярто не понравились слова Владимира Зеленского в День Независимости об ударах по нефтепроводу «Дружба», которым Венгрия получает российскую нефть.

Вслед за Венгрией к угрозам присоединилась Словакия, которая пригрозила оставить Украину без дизеля из-за ударов по российскому нефтепроводу.

