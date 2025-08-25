- Дата публикации
Ссора министров: Сибига жестко ответил в венгерском МИД за критику Зеленского
Андрей Сибига подверг жесткой критике главу венгерского МИД Петера Сиярто за нападки на Владимира Зеленского.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко прокомментировал критические высказывания своего венгерского коллеги Петера Сиярто в адрес Владимира Зеленского.
Об этом глава украинского МИД написал в соцсети Х.
«Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии», — резко заявил Сибига.
Он ответил Сиярто, что энергетическая безопасность Венгрии находится в руках самого Будапешта. Сибига посоветовал Венгрии диверсифицироваться и «стать независимыми от России, как и остальная Европа».
Напомним, что Петеру Сиярто не понравились слова Владимира Зеленского в День Независимости об ударах по нефтепроводу «Дружба», которым Венгрия получает российскую нефть.
Вслед за Венгрией к угрозам присоединилась Словакия, которая пригрозила оставить Украину без дизеля из-за ударов по российскому нефтепроводу.