Ссора в Белом доме: что означает конфликт Зеленского и Трампа для Украины

Трамп и Вэнс намеренно загнали Зеленского в сложную ситуацию, чтобы ослабить его позиции.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме должна была стать шагом к возобновлению отношений между Киевом и Вашингтоном после напряженных недель. Однако все пошло не по плану – переговоры превратились в публичную ссору, уничтожившую доверие между сторонами.

Об этом пишет Financial Times.

Ожидалось, что во время встречи будет подписано соглашение о добыче минералов и закреплены экономические интересы США в Украине на десятилетия. Но вместо этого мир увидел жесткий конфликт между двумя лидерами.

Зеленский оказался под давлением, когда вице-президент США Джей Ди Венс призвал его "поблагодарить Америку" за военную помощь. В ответ украинский президент отметил, что Вэнс "еще не посещал Украину", чтобы давать такие оценки. Дальше ситуация только обострялась.

Дональд Трамп заявил Зеленскому, что без поддержки США "Украина не выстоит", а также обвинил его в риске разжигания Третьей мировой войны. Камеры зафиксировали реакцию украинского посла Оксаны Маркаровой – она схватилась за голову.

По данным FT, переговоры были ловушкой для Украины. Трамп и Вэнс намеренно загнали Зеленского в сложную ситуацию, чтобы ослабить его позиции.

Трамп пытается просто завершить войну, не принуждая Москву к справедливому миру. Это даст России шанс перегруппироваться и снова напасть.

Напомним, Трамп пообщался с журналистами возле Белого дома во время отъезда во Флориду и высказался о своей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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