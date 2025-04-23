Ссора Зеленского с Трампом: как ответил президент Украины на критику США

Спор между Украиной и США / © ТСН.ua

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После резкой критики Дональда Трампа в свой адрес президент Владимир Зеленский показал заявление его госсекретаря Помпео от 2018 года, в котором говорится, что США подтверждают суверитет Украины над оккупированными территориями и отвергают попытку РФ аннексировать Крым.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

В первую очередь, Зеленский рассказал о ходе сегодняшних переговоров в Лондоне.

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«Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением приняли позиции друг друга. Важно, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свою наработку. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к продолжительному миру. Мы благодарны партнерам», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. Он выразил надежду, что наши партнеры, в том числе США, «будут действовать согласно своим сильным решениям».

В завершение президент прикрепил к своему посту ссылку заявление тогдашнего госсекретаря Майка Помпео первой администрации Трампа от 2018 года

«США снова подтверждают политику своего отказа признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США исключают попытку России захватить Крым», — говорилось в этом заявлении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сегодня подверг критике Владимира Зеленского и заявил, что президент Украины «может иметь мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну».

По словам Трампа, никто не требует от Украины признать Крым официально российским. Однако он назвал вчерашнее заявление Зеленского о Крыме «вредным для переговоров».

Представительница Трампа затем добавила, что Зеленский «движется в неправильном направлении, когда речь идет о переговорах».